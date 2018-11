S "útokem" novináře CNN to bylo jinak? VIDEO patrně upravil král konspirátorů

Acosta se na středeční tiskové konferenci dostal do sporu s prezidentem Donaldem Trumpem. Ptal se ho, proč v závěru kampaně před úterními volbami karavanu migrantů mířící k USA ze střední Ameriky označoval za invazi. Když chtěl zpravodaj CNN položit další otázku, Trump prohlásil "to stačí". Acosta se pak přetahoval s asistentkou o mikrofon a prezident ho nazval "neslušným a hrozným" člověkem, za kterého by se CNN měla stydět.

Mluvčí Bílého domu později zveřejnila na twitteru video s incidentem.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y