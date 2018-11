Přežili dva masakry. Při útoku v Kalifornii byli i svědci střelby v Las Vegas

Třetina Čechů by uvažovala o adopci. Má to ale háček

"To je podruhé za jeden rok a jeden měsíc, co se to stalo," citují The New York Times na svých internetových stránkách fitnessového trenéra Nicholase Championa.

Řekl, že na taneční zábavě v podniku Borderline Bar & Grill se ve středu večer sešlo několik desítek návštěvníků loňského countryového festivalu Route 91 v Las Vegas. Na jeho účastníky střílel 46letý muž z okna hotelu. Osmapadesát lidí krveprolití nepřežilo, dalších více než 850 utrpělo zranění.

The New York Times píše, že bar ve westernovém stylu v Thousand Oaks se po hrůzách z Las Vegas stal místem, kde se milovníci country, kteří masakr přežili, scházeli, aby si poslechli hudbu, zavzpomínali na své mrtvé kamarády a hledali útěchu. Ve středu mezi nimi byl Telemachus Orfanos.

"Přežil to v Las Vegas, vrátil se domů. Včera večer byl zabit v Borderline, včera večer se domů nevrátil," řekla jeho matka Susan Orfanosová. "Nechci žádné modlitby, nechci soucitné myšlenky, chci omezení držení zbraní," plakala tato rozčilená žena.

Kromě Orfanose při středečním útoku zemřelo dalších jedenáct lidí a pak i střelec, 28letý Ian Long, který podle vyšetřovatelů pravděpodobně spáchal sebevraždu. Motiv činu bývalého příslušníka námořní pěchoty není jasný. Tento muž, který v minulosti působil několik měsíců v Afghánistánu, žil se svojí matkou asi osm kilometrů od baru, kde zaútočil. Letos v dubnu u nich zasahovala policie kvůli výtržnosti, Long prý působil vztekle a choval se podivně. Mluvil s ním odborník na psychické zdraví kvůli podezření, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Nicméně po rozhovoru s ním ho nenechal zadržet, což v případě lidí s psychickými onemocněními americké zákony umožňují.

Po středečním útoku vyšetřovatelé na facebooku našli příspěvek, který podle nich napsal Ian Long, uvedla televize CNN na svých internetových stránkách. "Doufám, že mě lidé nazvou bláznem... Jsem šílený, ale jediné, co lidé po takovýchto střílečkách dělají, je, že mluví o ´nadějích a modlitbách´... nebo říkají ´nikdy na vás nezapomeneme´ a diví se, proč se toto stále děje," uvedl Long, který podle svých přátel také často chodil do baru Borderline.