Blíží se nová světová válka? Historička upozornila na závažnou paralelu

Aktualizováno 10.11.2018, 23:10 — Autor: EuroZprávy.cz

NÁZOR - Před sto lety, v jedenáct hodin, jedenáctý den jedenáctého měsíce v roce, skončila první světová válka, připomíná v komentáři pro server CNN historička Ruth Ben-Ghiatová. Profesorka z New York University konstatuje, že život již nikdy nebyl jeko dřív pro více než 65 milionů lidí a tři desítky zemí, jež se do zapojily do bojů, stejně jako pro civilisty, kteří si prošli první totální válku v dějinách lidstva.