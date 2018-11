Na škole v Severní Karolíně útok nebyl. Paniku vyvolal bojler

"Není tam žádný střelec," citoval týdeník Newsweek Toma Collinse, který v oblasti vede krizovou správu. Dodal, že porouchaný bojler vydával zvuky podobné střelbě z útočné pušky AR-15.

Policie ve škole Topsail High School zasahovala poté, co dostala hlášení o střelbě. Na místo úřady vyslaly početné policejní a další bezpečnostní sbory, které budovu prohledaly. Škola mezitím vyhlásila poplach a informovala rodiče a studenty o krizové situaci. Incident se stal ještě před začátkem vyučování.

Schools are on lockdown and students and busses have been sent to the Lowe’s food parking lot #active #shooter #topsailhigh #topsail #pendercounty #shooting pic.twitter.com/isoMjUyA4W