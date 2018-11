Karavana migrantů se vydá směr USA. Tentokrát jinou trasou, čeká na ni armáda

Ve sportovním areálu v hlavním městě Mexika se během posledních dnů shromáždilo více než 4800 migrantů, z nichž 85 procent tvoří Hondurasané. Kromě nich jsou ve skupině i lidé z Guatemaly či Nikaraguy, kteří utíkají před chudobou a kriminalitou ve své vlasti.

Migranti v táboře v mexické metropoli odpočívali, některým byla poskytnuta zdravotnická pomoc. Ve čtvrtek večer místního času se měli na společné schůzi rozhodnout, zda zůstanou v Mexiku, nebo zda se vydají k hranicím USA. Podle agentury AP dospěli k názoru, že budou v cestě pokračovat.

Ještě předtím se zástupci běženců setkali s představiteli místního úřadu OSN a žádali o autobusy, které by je dopravily k americko-mexické hranici. Koordinátor pochodu Milton Benítez agentuře AP řekl, že činitelé OSN jim nabídli zajistit autobusy pro ženy a děti, organizátoři pochodu ale chtěli dopravu pro všechny. Vyjádření OSN se agentuře AP nepodařilo získat.

Zástupci migrantů vyslovili naději, že autobusy budou dnes přistaveny. Jsou ale rozhodnuti, že budou v pouti pokračovat i pěšky, pokud autobusy nedostanou.

K nejbližšímu hraničnímu přechodu na hranici Mexika s americkým státem Texas to mají migranti z mexické metropole asi 1200 kilometrů. Předchozí podobné karavany migrantů ale mířily k hraničnímu přechodu v Kalifornii, aby se vyhnuly oblastem na východě Mexika, které ovládají drogové kartely. Do Kalifornie to ale je ve srovnání s Texasem z mexické metropole dvakrát tak daleko.

2:30am in the Estadio Palillo in Mexico City last night. A mother sings her baby boy to sleep beneath the frigid night sky. #MigrantCaravan #CaravanaMigrante #migrantes pic.twitter.com/jsviM1Z2Pv