Trump si podal Macrona. Tohle se Francii nebude líbit

"Francouzský prezident Macron právě navrhl, aby Evropa vybudovala svou vlastní armádu, aby se mohla bránit před USA, Čínou a Ruskem," napsal Trump na twitteru po příletu do Francie. "Velmi urážlivé, ale možná by Evropa měla nejdřív zaplatit poctivý podíl (do rozpočtu) NATO, kterou USA značně dotují," dodal šéf Bílého domu.

Kritiku na adresu francouzského prezidenta zveřejnil Trump den před jejich setkáním v Elysejském paláci. Americký prezident do Francie spolu se svou manželkou Melanií dorazil u příležitosti stého výročí konce první světové války. Podle Kremlu by se měl na okraj vzpomínkové akce v neděli setkat také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Trump to ale dnes zpochybnil. "Nevím o tom, že bychom se v Paříži měli vidět, ale možná ano," řekl.

Macron v úterý během své cesty po oblastech na východě a severu Francie, které byly postiženy válkou z let 1914 až 1918, navrhl, aby Evropa vybudovala "skutečnou evropskou armádu". V rozhovoru poskytnutém stanici Europe 1 uvedl, že je třeba, aby se Evropa dokázala ubránit sama, "aniž by závisela jen na Spojených státech". Bránit by se podle něj Evropa měla v případě potřeby "proti Číně, Rusku, dokonce i Spojeným státům".

Trump dlouhodobě kritizuje některé evropské členy NATO, kteří by podle něj měli vydávat vyšší podíl svého hrubého domácího produktu na obranu. Nyní podle něj většinu nákladů na společnou obranu nesou Spojené státy.