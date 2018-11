Do propasti v Peru se zřítil autobus s malými fotbalisty, nejméně 7 mrtvých

— Autor: ČTK

Nejméně sedm lidí přišlo o život a tucet utrpěl zranění poté, co se do propasti na severu v Peru zřítil autobus převážející fotbalový tým složený z žáků mladších 14 let. Oznámila to dnes agentura AFP s odvoláním na peruánské ministerstvo vnitra.