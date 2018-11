K USA dorazila část karavany migrantů, jsou v ní především gayové

Skupina 85 běženců se od karavany oddělila mimo jiné proto, že se cítila diskriminována pro svou homosexuální orientaci. "Nenapadali nás fyzicky, ale slovně, jako je to zvykem v naší zemi," řekl novinářům Hondurasan César Mejía. Právě diskriminaci kvůli sexuální orientaci chtějí uvést jako jeden z důvodů své žádosti o azyl v USA. Do Tijuany dorazili jako první i díky tomu, že jeli autobusy, které jim prý zaplatili američtí právníci.

Hlavní část karavany migrantů, kteří utíkají s celými rodinami před chudobou a násilím ve svých zemí, jde většinu cesty pěšky. Občas se svezou autostopem na kamionech. Tato skupina, v níž většinu tvoří Hondurasané, čítá asi 5000 lidí, včetně 1700 dětí a nezletilých. Minulý týden strávila několik dní v mexické metropoli, kde se rozhodla pokračovat dál do USA.

Norma & daughter Yesica Carolina start their day in #CDMX while her 2 other children sleep. They come from #Copan,#Honduras, & are fleeing b/c her husband was murdered by local gangs. She hopes buses will be available b/c traveling by foot has been difficult #CaravanaMigrante pic.twitter.com/lIKnoIeQZF