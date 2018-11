Požáry v Kalifornii krutě zasáhly celebrity. Toto zbylo z domu herce Butlera

Plameny zuří i ve městech jako je Malibu a Calabasas a jejich okolí, kde má dům řada slavných osobností.

"Jsem zcela zdrcena těmi požáry, které zasáhly mou obec," napsala na twitteru Cyrusová. "Můj dům už nestojí, ale společné vzpomínky s rodinou a přáteli jsou silné. Jsem vděčná za vše, co mám," napsala v neděli 25letá zpěvačka.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for