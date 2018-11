Trump žádá Floridu, aby přestala přepočítávat hlasy. Za vítěze vyhlásil kandidáty republikánů

O senátní křeslo na Floridě soupeří nynější senátor za demokraty Bill Nelson a republikán Rick Scott, který o mandát usiluje z pozice guvernéra. Podle dílčích údajů vede Scott o pouhých 0,15 procenta. Pokud jde o volby guvernéra, podle neoficiálních výsledků v nich zatím vede republikán Ron DeSantis nad demokratem Andrewem Gillumem. Rozdíl mezi nimi je 0,41 procenta. V obou případech je ze zákona nutné odevzdané hlasy znovu spočítat.

The Florida Election should be called in favor of Rick Scott and Ron DeSantis in that large numbers of new ballots showed up out of nowhere, and many ballots are missing or forged. An honest vote count is no longer possible-ballots massively infected. Must go with Election Night!