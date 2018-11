Masivní útok proti Trumpovi? Demokraté prošetřují "hříchy" prezidenta, mluví o podání žaloby

— Autor: ČTK

Američtí demokraté, posíleni vítězstvím v nedávných volbách do Sněmovny reprezentantů, zbrojí do boje proti Donaldu Trumpovi a připravují "kanonádu" kauz počínaje prezidentovým byznysem přes jeho sexuální aféry až po ruské vměšování do voleb. Napsal to dnes americký zpravodajský server Axios s odvoláním na průzkum mezi poslanci a senátory Demokratické strany. Jejich expertní týmy mají podle serveru připraveno prošetření zhruba 85 údajných hříchů a provinění nynější hlavy státu.