Z Arizony se stává swing state. V baště republikánů získala senátorské křeslo demokratka

Demokratka Sinemaová i republikánka McSallyová jsou obě členkami Sněmovny reprezentantů a ucházely se o křeslo po končícím republikánském senátorovi Jeffovi Flakeovi. Sinemaová bude nejen první ženou, která bude Arizonu v americkém senátu zastupovat, ale od roku 1988 také první členkou Demokratické strany, která v Arizoně senátorské křeslo získala.

As long as I’ve served Arizona, I’ve worked to help others see our common humanity & find common ground. That’s the same approach I’ll take to representing our great state in the Senate, where I’ll be an independent voice for all Arizonans.



Thank you, Arizona. Let’s get to work. pic.twitter.com/iX6u6VQ9bQ