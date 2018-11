Krize na Srí Lance se prohlubuje: Parlament vyslovil nedůvěru novému premiérovi

Předseda parlamentu podle agentury AFP uvedl, že většina z 225 poslanců hlasovala pro nedůvěru vládě premiéra Radžapakse, kterého prezident Maithripala Sirisena jmenoval do čela vlády na konci října poté, co nečekaně zbavil funkce tehdejšího premiéra Ranila Vikremasingheho.

#Srilanka: JVP's Bimal Rathnayake has just handed over a motion signed by 122 MPs to Speaker @KaruOnline, saying they have no confidence in the purported new government of Mahinda Rajapaksa #lka via @the_hindu pic.twitter.com/dgIgW6z7Pa