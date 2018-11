Odtajněná zpráva: CIA chtěla v rámci mučení nasadit sérum pravdy. Proč projekt nevyšel?

Po měsících výzkumu CIA zvažovala, že "možná stojí za pokus" vyzkoušet lék zvaný Versed, což je sedativum často předepisované pro zmírnění úzkosti. Nakonec se ale CIA rozhodla nepožádat vládní právníky o souhlas s nasazením léku.

#Watchdog Says #CIA Considered Using ‘Truth Serum’ on Terror Suspects Following #9/11 Attacks#TruthSerum #USA #ACLU https://t.co/EfHb0rbAEV pic.twitter.com/gVdtzkFyfX