Právník Stormy Daniels byl zatčen, prý se dopustil domácího násilí

Policie v Los Angeles zatím o případu nezveřejnila žádné podrobnosti. Podle agentury AP Avenatti skončil v policejní cele ve středu. Později na twitter napsal, že se nikdy domácího násilí nedopustil, že je slušný muž a že svou exmanželku ani nikoko jiného do obličeje neuhodil.

I want to be clear: I DID NOT commit domestic violence nor have I ever committed domestic violence. I did not strike any woman nor have I ever. I did not strike my ex-wife in the face nor did I hit anyone else in the face. I am a decent man & I look forward to being exonerated.