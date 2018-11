Z Bílého domu vyhodili bezpečnostní poradkyni, pohádala se s první dámou

Mluvčí Melanie Trumpové v úterý vydala prohlášení, v němž uvedla, že Ricardelová "není hodna cti sloužit v Bílém domě". Podle amerických médií se první dáma při své říjnové africké cestě s Ricardelovou pohádala, a to kvůli financím.

BREAKING: #MiraRicardel has been fired. Just when you think this chaotic #Trump shitshow can’t get any more dysfunctional...@FLOTUS is now involved in key national-security hiring/firing... #Melania https://t.co/7ISG91lugm