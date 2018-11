V Kalifornii se otevřelo peklo: 63 mrtvých, stovky nezvěstných, chaos a panika

Úřady nyní seznam pohřešovaných postupně zveřejňují. "Chaos, který propukl, byl mimořádný," řekl Honea s odkazem na první hodiny po oznámení požáru. Teď se podle něj úředníci snaží zjistit, kolik lidí je skutečně ještě pohřešováno.

V severní Karolíně zničil oheň, který vypukl uprostřed minulého týdne, již 9700 domů. Z nejhůře postiženého města Paradise a okolních sídel muselo odejít 52.000 lidí. Po zničeném Paradise se stále pohybují záchranáři a hledají lidské ostatky. Pomáhají jim v tom speciálně vycvičení psi.

Thank you to the people working to save people and animals during the #CaliforniaFires . Stay safe 🙏 pic.twitter.com/HZfPuWkIzw