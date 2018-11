Pochodeň sochy Svobody se vydala na cestu, snad poslední od roku 1876

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Ostrovem svobody, vzdáleném necelé tři kilometry od Manhattanu, putovala pochodeň podle agentury AP vzhledem ke svému chatrnému stavu pomalu a opatrně. Podle amerických historiků tak absolvovala snad už poslední etapu dramatické cesty, kterou od roku 1876 prošla. Z Paříže byla tehdy přepravena do Filadelfie a odtud do New Yorku, aby povzbudila sbírku na vybudování podstavce.

It’s a historic morning here on #LibertyIsland, the original torch of the #StatueofLiberty is once again on the move! The new museum will be open May 2019! 🗽@StatueEllisFdn pic.twitter.com/ATRAf7kLuJ — Statue of Liberty NM (@StatueEllisNPS) 15. listopadu 2018

V roce 1882 se pětimetrová pochodeň vrátila do Paříže, aby byla o tři roky později převezena zpět do newyorského přístavu spolu s ostatními díly už hotové sochy Svobody. Od roku 1886 pochodeň pevně spočívala v ruce monumentu až do roku 1984. Podoba pochodně, zejména plamene, se ale během té doby několikrát změnila. Replika kopíruje její původní stav.

Když byla původní pochodeň ze sochy Svobody sejmuta, vydala se znovu na cestu, tentokrát ji odvezli ukázat do kalifornské Pasadeny. Při návratu do New Yorku musel být pod sochou vyhlouben příkop, aby se pochodeň mohla dostat do podstavce. Ven z podstavce mohla být vyjmuta jen díky tomu, že byla rozdělena na dvě části.

Od května příštího roku bude originál pochodně vystaven v nově budovaném muzeu na Ostrově svobody. Spolu s ní si návštěvníci budou moci prohlédnout měděnou kopii tváře sochy Svobody.