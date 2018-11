Senátoři USA udeří na Rijád? Navrhovaný zákon může mít dalekosáhlé dopady

Pokud by zákon vstoupil v platnost, znamenalo by to mimo jiné pozastavení prodeje zbraní Saúdské Arábii. Američané by rovněž nesměli doplňovat palivo letadlům vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií, která bojuje v Jemenu proti šíitským povstalcům, uvedli senátoři podle agentury Reuters. Norma by také uvalovala sankce na ty, kdo by blokovali přísun humanitární pomoci do Jemenu a na podporovatele šíitských povstalců.

Saúdská Arábie je přitom pro USA klíčovým spojencem a byla první zahraniční destinací, do které ve funkci zamířil prezident Donald Trump. Ve světle říjnové vraždy novináře Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu však v americkém Kongresu sílí hlasy volající po omezení dodávek zbraní či jiných krocích proti Rijádu. Chášukdží žil v USA a psal pro deník The Washington Post.

V Jemenu proti sobě v občanské válce bojují šíitští povstalci Húsíové podporovaní Íránem a vládní vojska mezinárodně uznávaného prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, jemuž od roku 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Válka si už vyžádala tisíce lidských životů. Poslední údaje OSN, staré zhruba dva roky, hovoří o 10.000 obětech. Některé zdroje uvádějí, že v tomto konfliktu zemřelo na 50.000 Jemenců.

Senátor Bob Menendez, který je nejvýše postaveným demokratem v senátním výboru pro zahraniční vztahy, uvedl, že ekonomické sankce vůči 17 saúdským občanům, které ve čtvrtek kvůli jejich roli v žurnalistově vraždě oznámila Trumpova administrativa, k zajištění věrohodného vyšetření Chášukdžího smrti a ukončení konfliktu v Jemenu nestačí.

Glad to lead a bipartisan group of Colleagues in introducing the Saudi Arabia Accountability and Yemen Act of 2018 — a comprehensive bill to ensure effective Congressional oversight of U.S. policy on #Yemen, and demand meaningful accountability for the murder of #JamalKhashoggi — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) 15. listopadu 2018

Zmíněné sankce byly podle Reuters prvním konkrétním opatřením americké administrativy v souvislosti s Chášukdžího smrtí. Postihy se týkají například dnes již bývalého poradce královského dvora Saúda Kahtáního nebo saúdského generálního konzula Muhammada Alotaíbího.