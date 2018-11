USA jdou po Assangeovi: Žaloba byla držena v tajnosti, na veřejnost unikla omylem

Informace se dostaly na veřejnost nedopatřením v souvislosti s jiným případem, který s Assangem nesouvisí. Jeden z vyšetřovatelů v srpnu žádal soud ve městě Alexandria ve Virginii, aby obžalobu na Assange udržoval v tajnosti, "dokud nebude zatčen na základě důvodů uvedených v obžalobě, a nebude tak moci uprchnout nebo se vyhnout zatčení a vyhoštění". Zástupci WikiLeaks k tomu dnes podle agentury Reuters uvedli, že tuto pasáž kdosi do podkladů zjevně překopíroval omylem.

