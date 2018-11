Vraždu Chášukdžího nařídil korunní princ, tvrdí CIA. Rijád se tvrdě brání

Zjištění CIA odporuje vyjádření saúdskoarabské vlády, že princ neměl s činem nic společného. Američtí úředníci mají ve zprávu CIA velkou důvěru, píše washingtonský deník, pro nějž Chášukdží pracoval. Spojení korunního prince s úkladnou vraždou ztěžuje kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa snahu udržet vztah se svým úzkým saúdskoarabským spojencem, zdůrazňuje The Washington Post.

It Is Official: The CIA has concluded with high confidence that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (MBS) ordered the assassination of #JamalKhashoggi contradicting the Saudi government’s claims that he was not involved in the killing. https://t.co/DMZTCdcxsG