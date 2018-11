Pence zastrašuje Čínu: USA budou rozšiřovat námořní základnu na Papui

"Spojené státy se budou s Austrálií a Papou-Novou Guineou podílet na jejich společné iniciativě na námořní základně Lombrum," řekl dnes americký viceprezident Mike Pence na summitu zemí Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC).

Productive discussion with Prime Minister Peter O’Neill of Papua New Guinea about increasing cooperation on economic & defense issues & expanding maritime security cooperation. We look forward to deepening our partnership with PNG to advance a free & open Indo-Pacific. #APEC2018 pic.twitter.com/cDFSMQxd79