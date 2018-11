Nový brexit? Šéf irské diplomacie se naštval, do Londýna posílá řízný vzkaz

Probrexitoví ministři ve vládě premiérky Theresy Mayové podle Coveneyho nežijí v realitě, pokud si myslí, že dokážou znovu vyjednat takzvanou rozvodovou smlouvu, na které se Londýn s Evropskou unií dohodl minulý týden.

"Představa, že teď, po dvou letech jednání, čtyři nebo pět kabinetních ministrů může nějak vyjednat jiný výsledek a shodnout se na něm, a pak očekávat, že EU se pod to jenom podepíše, myslím, že to není z reálného světa," prohlásil Coveney na každoroční konferenci své strany Fine Gael.

Tánaiste @simoncoveney “me and @campaignforleo work day and night to protect this Island from the risks of #Brexit, we will never have the return of a hard border.” #FGAF18 pic.twitter.com/dDyns25U0W