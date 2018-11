Překvapení v rodišti republikánského prezidenta Nixona: Mandát do Kongresu získal demokrat

Cisnerosovo vítězství znamená, že demokraté ovládli prakticky celý okres Orange, který byl dosud považován za oporu republikánů. Ve volbách do sněmovny porazili své soupeře ve velké části losangeleské aglomerace. Z 53 poslaneckých míst, která ve Sněmovně reprezentantů patří nejlidnatějšímu státu Kalifornie, jich po volbách demokraté obsadili 45.

Thank you to everyone for their support. I'm ready to give the people of the 39th the representation they deserve. #CA39 pic.twitter.com/7bG59SET5E