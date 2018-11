"Vypadněte ze země!" Město Tijuana se vzbouřilo proti karavaně migrantů

S mexickými vlajkami a pokřiky "Vypadněte ze země!" se asi 200 demonstrantů snažilo v neděli dostat v Tijuaně ke sportovnímu areálu, v němž místní radnice poskytla tento týden dočasné ubyvání asi 2200 migrantům. Policie ale zabránila tomu, aby pochod došel až areálu Benita Juáreze. Mezi demonstranty byli i obyvatelé amerického města San Diego, které leží na opačné straně hranice.

Tijuana's Mexicans chanting: "No Mas Carvanas, no mas Invacion: No more caravans, no more invasion" America watching communities south of the border opposing #militantcaravan. Will #SanDiego protest in solidarity with #Tijuana? Neighbors solidarity with neighbors? pic.twitter.com/LszUx4rGMb