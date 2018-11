Zvířata se začala chovat velmi podivně. Šíří se vzteklina?

Podle policie mývali patrně hodovali na planých jablkách, která začala kvasit, a pak se tito malí savci "potáceli kolem, zmatení a dezorientovaní". Policisté zadržené mývaly nechali ve vazbě, dokud nevystřízliví - a poté je znovu vypustili do volné přírody.

Miltonští mývalové se tak zařadili do dlouhé řady zvířat, která se dostala do novinových titulků kvůli opilosti na veřejnosti. Například v Gilbertu v americkém státě Minnesota policie přijala zprávy o ptácích, kteří nalétávali do oken a aut a chovali se zmateně. O ptačí intoxikaci se postaraly časné mrazíky, kvůli kterým bobule na keřích zkvasily, než stihli ptáci odletět na jih.

This is tragic news. Help us try to change the landscape so that rabies no longer affects Britons abroad - or anyone else in the world



We’re partnered with worldwide charity Mission Rabies & together we’re on a mission to rid the world of #rabies foreverhttps://t.co/bwX5aeHJsx