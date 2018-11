Bílý dům chce opět odebrat akreditaci zpravodaji Acostovi, CNN hovoří o porušování ústavy

Trumpova kancelář tvrdí, že Acosta se na tiskové konferenci 7. listopadu choval hrubě a nedodržel základní standardy, proto mu povolení k účasti na mediálních akcích v sídle prezidenta USA odebrala. CNN se Acosty zastala a obrátila se na soud s tím, že Bílý dům odebráním akreditace porušil první a pátý dodatek americké ústavy, které garantují svobodu tisku a upravují pravidla pro předkládání důkazů a pro tresty.

V pátek 16. listopadu soud ve Washingtonu předběžným rozhodnutím nařídil Bílému domu obnovit Acostovi akreditaci. Definitivní verdikt soud vynese až v řádném řízení. Bílým dům oznámil, že předběžný rozsudek respektuje. Později ale Acostu vyrozuměl, že mu akreditaci chce opět zablokovat, jakmile soudem nařízené podmínky vyprší. Podle CNN by Acosta o akreditaci mohl přijít na konci měsíce.

CNN v aktuálním prohlášení trvá na tom, že Bílý dům nadále porušuje první a pátý dodatek ústavy. "Takovéto jednání ohrožuje všechny žurnalisty a zpravodajské organizace. Jim Acosta a CNN budou pokračovat ve zpravodajství týkající se Bílého domu a prezidenta," dodala stanice.

JUST IN: CNN files for an emergency hearing after the White House warns that reporter Jim Acosta’s press pass could be revoked again at the end of the month https://t.co/PQqkseXeA0 pic.twitter.com/fz5j1fFrBX