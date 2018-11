Nová bilance: Požár na severu Kalifornie si vyžádal nejméně 77 obětí

EU podpořila brexitovou dohodu. Má to ale háček

Požár na severu Kalifornie, který je znám jako Camp Fire, vypukl 8. listopadu a díky suchu a větru se rychle rozšířil. Horké město Paradise, kde žilo 27.000 lidí, bylo zcela vypáleno. Hasiči nyní oznámili, že očekávaný déšť, který by do regionu mohl v tomto týdnu přinést až deset centimetrů srážek, jim v boji s živlem pomůže.

Déšť zároveň zkomplikuje pátrání po obětech požáru. Úřady se mezitím snaží objasnit osudy pohřešovaných, kterých bylo ještě o víkendu 1300. Nyní je evidováno 993 pohřešovaných. Úřad šerifa sdělil, že bilance nezvěstných se neustále mění a že seznam je třeba vnímat jako soubor neutříděných dat. List The New York Times v této souvislosti poukázal na nepřesnosti nebo na to, že někteří lidé jsou na výčtu několikrát.

Požár trápí i jih Kalifornie, kde si živel vyžádal životy tří lidí. Hasiči dnes uvedli, že pod kontrolou mají 94 procent plamenů a že do čtvrtka se jim podaří uhasit i zbytek.

O příčinách obou požárů pátrají vyšetřovatelé. Mezitím některé společnosti, které mají na starosti elektrorozvodnou síť, uvedly, že v době vypuknutí požárů měly v oblastech problémy s vybavením. Firma PG&E sdělila, že pokud živel Camp Fire zavinila její technika, pak případné finanční závazky, kterým bude čelit, její pojištění nepokryje.