USA kvůli bezpečnosti uzavřely nejrušnější přechod s Mexikem

Rusko popírá, že by Američané poškodili část ISS

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Pohraničníci během výluky instalovali mobilní bariéry rozšířené o pásy z ostnatého drátu. Stalo se tak kvůli příchodu několika tisíc migrantů do Tijuany, kteří se chtějí dostat do USA. Kvůli středoamerickým migrantům, kteří k hranicím USA pochodují v rámci takzvaných karavan, vypomáhá pohraničníkům na americkém pomezí s Mexikem armáda.

Z prohlášení amerického Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) vyplývá, že na zhruba tři hodiny bylo uzavřeno všech 26 jízdních pruhů s kontrolními stanovišti směrem do USA, poté byl provoz z asi dvou třetin obnoven. CBP uvedl, že k opatření se uchýlil poté, co dostal zprávy o přípravách migrantů vniknout bez kontrol přes tento přechod do USA.

Uzavření přechodu způsobilo dopravní komplikace a znepříjemnilo život Mexičanům, kteří do USA dojíždějí za prací. Denně hranici směrem do USA přejede na 40.000 aut. Dnešní opatření se dotklo i pěších, neboť uzavřen byl i jeden ze dvou vstupů pro chodce.

V neděli proti migrantům v Tijuaně protestovalo několik stovek lidí. Demonstranti poukazovali i na to, že migranti z chudých středoamerických zemí jsou v Mexiku nelegálně, takže by měli být deportováni. Mexická vláda jim už dříve nabídla dočasné povolení k pobytu, většina z nich to ale odmítla, protože usilují o azyl v USA.