Rána pro Venezuelu: USA ji zařadí na seznam států podporující terorismus

— Autor: ČTK

Spojené státy zvažují možnost zařadit Venezuelu na seznam států podporujících terorismus. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj. Pro režim venezuelského prezidenta Nicoláse Madura by to znamenalo zastavení americké hospodářské pomoci a zavedení finančních sankcí.