Rus v čele Interpolu? Senátoři USA jsou na mrtvici, vydali varovné prohlášení

Zvolením Prokopčuka do svého čela by významná policejní organizace podle amerických senátorů "udělala kozla zahradníkem". Kreml údajně pravidelně Interpol zneužívá k tomu, aby se zbavil politických oponentů, disidentů a nepohodlných novinářů. Generálmajor Prokopčuk se prý na těchto akcích osobně podílel. Donald Trump by podle autorů prohlášení měl využít svého vlivu k tomu, aby zvolení Prokopčuka zabránil.

Podle názoru Kremlu, který dnes tlumočil mluvčí Dmitrij Peskov, je stanovisko senátorů "vměšováním do volebního procesu" a projevem nátlaku na Interpol.

“If there ever was a case for why #Russia🇷🇺should NOT have any authority at #Interpol, I am that case.” ~@BillBrowder, advocate for the Global #MagnitskyAct and against whom #Russia abused the Interpol warrant system seven times. https://t.co/c0XSxP4Hzx