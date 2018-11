Musk si šluknul marihuany a je z toho poprask, NASA chystá bezpečnostní prověrku Boeingu a SpaceX

— Autor: ČTK

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) připravuje rozsáhlou bezpečnostní prověrku společností Boeing a SpaceX, které budou do vesmíru dopravovat astronauty. Napsal to dnes deník The Washington Post s tím, že důvodem kontrol je chování zakladatele SpaceX Elona Muska. Mluvčí NASA Bob Jacobs okolnosti prověrek odmítl komentovat, uvedl ale, že vesmírná agentura se chce ujistit, že obě firmy splňují bezpečnostní požadavky včetně lpění na zákazu drog.