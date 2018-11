Trumpova popularita je bídná. Neměl by zasahovat do Russiangate, míní většina Američanů

— Autor: ČTK

Sedm z deseti Američanů je přesvědčeno, že prezident Donald Trump by neměl zasahovat do vyšetřování ruského vlivu na minulé prezidentské volby v USA. Vyplývá to z průzkumu americké televize CBS. Mírná většina dotázaných si dokonce myslí, že Kongres by měl vydat zákon, který by Bílému domu zakázal šetření zastavit.