V Kalifornii začalo pršet. Po smrtících požárech hrozí povodně a sesuvy půdy

Na severu Kalifornie prší od středečního večera místního času a během dnešního dne má déšť ještě zesílit. Místní lidé mají v dobré paměti loňské neštěstí v kalifornském Montecitu, kde jemný popel nasáklý vodou zavalil několik obytných domů a zabil 21 lidí. Svahy zbavené vegetace nejsou schopny sesuv zadržet.

Ascending into #Paradise, CA on Skyway, rain falling, charred earth to our right and left. The #rain is cleaning the air and beating the #CampFire, but mudslides and flash flooding risks are high. @weatherchannel is live in #California. pic.twitter.com/Yfnytvr61T