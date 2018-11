Co ví a tají Facebook? Z USA zní závažná obvinění

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Zuckerberg odmítl jednat

Reportáž deníku New York Times založená na rozhovorech s více než pěti desítkami osob, poukázala, že nejvyšší představitelé Facebooku, včetně Sheryl Sandbergové a Marka Zuckerberga, ignorují a zlehčují rozsah ruských triků, a to do té míry, že údajně zamezili zveřejnění závěrů vnitřního šetření.

Minulý čtvrtek se Facebook vůči obviněním, že neadekvátně reaguje na zahraniční zásahy do voleb v USA, ohradil, připomíná editorial. Dodává, že přesto zůstává nezodpovězená zásadní otázka: "Kolik toho Facebook věděl a kdy?"

Odpověď na tuto otázku nabírá na důležitosti, jak se vyjasňuje rozsah snahy poškodit americké demokratické procesy, deklaruje renomovaný deník. Poukazuje, že v únoru letošního roku zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller vznesl obvinění vůči nechvalně známé ruské trollí farmě, známé jako Internet Research Agency, a o pět měsíců později obvinil 12 příslušníků ruských tajných služeb z podílu na nabourání se do počítačů Demokratické strany a volebního štábu Hillary Clintonové.

Uvedení příslušníci k šíření ukradených dokumentů a emailů využívali práce Facebook a Twitter, připomíná prestižní server. Dodává, že pracovníci Facebooku zaznamenali podezřelé ruské aktivity již v roce 2016 a nahlásili je FBI, avšak pár dní po prezidentských volbách Zuckerberg veřejně odmítl tvrzení, že dezinformace na Facebooku ovlivnily jejich výsledek, přičemž to označil za "velmi bláznivou představu".

"Již předtím, než Muellerova obvinění odhalila rozsah koordinované ruské dezinformační kampaně, existovalo velké podezření," pokračuje New York Times. Konstatuje, že otázky kladlo mnoho lidí, avšak jen pár osob je mohlo odpovědět - jednou z nich byl právě Zuckerberg, který tak z nějakého důvodu neučinil.

Facebook mohl splnit svou občanskou povinnost, ale místo toho se snažil mírnit vlastní škody, kritizuje americký deník. Připomíná, že viceprezident společnosti Joel Kaplan odmítl volání veřejnosti, aby Facebook zveřejnil výsledky svého šetření, s tím, že by mohli pobouřit konzervativce.

Namísto toho Facebook posílil svou vazbu na konzultační společnost Definers Public Affairs, kterou založili republikánští politici s cílem zdiskreditovat anti-facebookové aktivisty prostřednictvím poukazování na jejich údajné spojení s bohatým liberálním filantropem Georgem Sorosem, častým terčem konspiračních teorií, kritizuje editorial.

Facebook sice minulou středu oznámil, že kontakty s Definers Public Affairs přerušil, přiznává newyorský server, avšak soudí, že ruské operace s cílem ovlivnit veřejné mínění skrze lživé zprávy mohl Facebook s ohledem na svůj obchodní model očekávat, jelikož je založen na prodeji reklamy na základě zájmu uživatelů.

Systém příhodný pro manipulace

"Ve zkratce, Facebook shromažďuje osobní údaje, aby mohl ovlivnit chování svých uživatelů a následně se ziskem prodává tento vliv inzerentům. Je to ekosystém příhodný pro manipulace," nebere si servítky renomovaný deník. Kritizuje, že skutečná zodpovědnost není v dohledu a ani po skandálu ohledně Cambridge Analytica nedošlo k otřesu v nejvyšším vedení Facebooku. Nejvyšším manažerem, který společnost opustil, byl Alex Stamos, ředitel bezpečnosti, který se podle zjištění New York Times rozhodl nezávisle prošetřit ruské operace na Facebooku, v důsledku čehož se střetl s nadřízenými.

Není tak pravděpodobné, že by Zuckerberg přišel o post ředitele, jelikož drží většinu akcií firmy a předsedá její správní radě, konstatuje editorial. Doplňuje, že v důsledku toho ve společnosti neexistuje smysluplná kontrola, podobně jako americká exekutiva nedokáže efektivně dohlížet na celé technologické odvětví.

Z tohoto důvodu by měla americká Sněmovna reprezentantů, která je nyní v rukou demokratů, učinit z takového dozoru svou prioritu, přičemž Facebook by měl v následujícím dvouletém volebním období měl představovat přední bod agendy, nabádá vlivný server. Domnívá se, že cílem by se měly stát nejasnosti ohledně toho, co Facebook věděl a kdy to zjistil.

Jak naznačuje kongresman Cicilline, myšlenka regulace Facebooku nabývá na aktuálnosti, avšak není shoda na tom, jak to provést, konstatuje editorial. Zdůrazňuje, že odpověď může přijít pouze tehdy, pokud bude položena taková otázka a příslušné slyšení v Kongresu by bylo logickým začátkem. "Můžeme pouze doufat, že sněmovna se nebude držet při zemi," dodává New York Times.