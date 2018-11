Na migranty lze použít smrtící sílu, rozkázal Trump. Hrozí uzavřením jižní hranice

Šéf Bílého domu před novináři na Floridě pohrozil úplným uzavřením americko-mexické hranice "na nějakou dobu, dokud nad ní nezískáme kontrolu". Hranice podle prezidenta bude zablokována v případě, že americká administrativa dospěje k závěru, že Mexiko na své straně hraniční linie situaci nezvládá.

Trump poukázal na situaci kolem migrantů, kteří se v takzvané karavaně vydali do USA a utábořili se v příhraničním mexickém městě Tijuana. Podle jeho slov to je "velmi špatná situace".

Prezident rovněž prohlásil, že dal americkým vojákům na hranici povolení použít smrtící sílu proti migrantům, pokud to bude nutné. "Doufám, že nebudou muset," poznamenal Trump. Zdůraznil ale, že nemá jinou možnost, protože úřady v tomto případě mají co do činění s "hrubými lidmi".

Prezident USA dnes podle agentury DPA znovu tvrdil, že mezi migranty je mnoho zločinců a "strašně nebezpečných osob". "Žádné zločince do země nepustíme," ujistil.

There are a lot of CRIMINALS in the Caravan. We will stop them. Catch and Detain! Judicial Activism, by people who know nothing about security and the safety of our citizens, is putting our country in great danger. Not good!