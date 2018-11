Saúdský korunní princ se vydal do zahraničí, poprvé od vraždy Chášukdžího

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

V Abú Zabí bin Salmána uvítal korunní princ SAE, který posléze na twitteru vyzdvihl pevné vztahy a spolupráci obou zemí. Podle tuniských médií by měl bin Salmán v úterý přiletět do Tuniska.

Od vraždy Chášukdžího, který režim v Saúdské Arábii kritizoval, panují spekulace, zda mohl být zabit bez svolení korunního prince. Rijád dlouhodobě popírá, že bin Salmán měl s vraždou cokoli společného; v souvislosti s činem saúdskoarabská prokuratura obvinila 11 lidí, přičemž pro pět z nich požaduje trest smrti.

Podle víkendové zprávy listu The Washington Post ovšem CIA zjistila, že vraždu Chášukdžího nařídil přímo korunní princ Muhammad bin Salmán. Zpravodaj tureckého listu Hürriyet dnes s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že CIA má nahrávku telefonního hovoru mezi korunním princem Muhammadem bin Salmánem a jeho bratrem Chálidem bin Salmánem, který je velvyslancem v USA. Korunní princ údajně při hovoru řekl "umlčte Džamála Chášukdžího co nejrychleji" poté, co bratři hovořili o tom, že novinářova kritika režimu v Saúdské Arábii působí nepříjemnosti.

Saúdský ministr zahraničí Ádil Džabajr ve středu označil Chášukdžího vraždu za "nešťastnou chybu" a prohlásil, že spojování korunního prince s Chášukdžího vraždou představuje "červenou linii". Rovněž tvrzení, že by třiatřicetiletý bin Salmán měl být zbaven nástupnictví, označil šéf diplomacie za nepřípustné.

Koncem měsíce by se měl saúdský korunní princ zúčastnit summitu G20 v Argentině. Setkat by se tam mohl například s americkým prezidentem Donaldem Trumpem či prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem. Ten dříve v listu The Washington Post napsal, že příkaz k vraždě Chášukdžího přišel "z nejvyšších míst vlády Saúdské Arábie", ale nikoli od dvaaosmdesátiletého krále Salmána.