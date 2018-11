Inferno po 15 dnech skončilo: Požár v Kalifornii uhašen, 83 mrtvých. Teď hrozí jiné nebezpečí

Kalifornie se ve středu po šesti měsících dočkala prvního vydatného deště, což práci hasičům výrazně usnadnilo. Ještě v pondělí úřady uvedly, že uhašení požáru očekávají nejdříve na konci měsíce. Po lijácích je pod kontrolou 95 procent plamenů a další očekávané srážky, které podle meteorologů do neděle přinesou až 7,5 centimetru deště, by mohly pomoci ke kompletnímu uhašení požáru.

After 15 days of a runaway inferno, the raging #CampFire that has killed 84 people and destroyed more than 13,000 homes in Northern California, is 95 percent contained, with rain helping extinguish hot spots and smoldering blazes. https://t.co/mQDk3bUOOB (Getty Images) pic.twitter.com/h5ELFwuQq0