Mexiko popírá, že by mělo dohodu s USA o migrantech

— Autor: ČTK

Nastupující mexická vláda v sobotu popřela, že by uzavřela dohodu se Spojenými státy, která by předpokládala setrvání žadatelů o azyl v Mexiku, dokud americké imigrační soudy nezhodnotí jejich případy. Zprávu o údajném dosažení dohody přinesl krátce předtím list The Washington Post.