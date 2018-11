Napětí v Tijuaně: Migranti vzali ztečí americkou hranici, Mexiko jich 98 vyhostilo

"Včera večer (v neděli - pozn. ČTK) bylo 98 cizinců po násilném incidentu u hraničního stanoviště vráceno každý do své země," uvedl Gerardo García Benavente z mexického imigračního úřadu.

Mexické ministerstvo vnitra v prohlášení uvedlo, že mexické bezpečnostní složky mají situaci na hranici pod kontrolou. Navzdory napětí v místě, kde se podle ministerstva shromáždilo asi 7400 migrantů, vláda na hranici nepošle vojáky. Agentura AP informovala, že Mexiko podle všeho posiluje bezpečnost u hranic: v blízkosti sportovního komplexu v Tijuaně, kde přebývají tisíce běženců, byli nasazeni policisté, kteří běžence varují, že k hranici nesmějí.

They are chanting: “The town united will never be defeated.” #Tijuana #MigrantCaravan pic.twitter.com/nKYHnLaTvn