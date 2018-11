Dusno v RB OSN: Západ smetl ruskou verzi kerčského incidentu, Haleyová řádila

Rusko podle agentury TASS navrhlo program mimořádné schůze, který ale západní státy odmítly. Stálá zástupkyně Spojených států Nikki Haleyová tlumočila stanovisko USA, Británie, Francie, Polska, Nizozemska a Švédska, že návrh Ruska diskutovat o "porušování ruských hranic" je pro západní členské státy Rady bezpečnosti nepřijatelný.

US Ambassador Haley makes strong statement against Russia in emergency UN Security Council meeting



“Sunday’s outrageous violation of sovereign Ukrainian territory is part of a pattern of Russian behavior that includes ... stoking conflict"#UNSC #Ukraine pic.twitter.com/1dCdXSYI9U