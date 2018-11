Sonda InSight přistála na Marsu, poslala na Zemi snímek z povrchu

Sonda během nich vstoupila do řídké marsovské atmosféry s rychlostí 19.800 kilometrů v hodině a postupně s pomocí tepelného štítu, padáku a přistávacích trysek zpomalila na osm kilometrů v hodině.

"Bezchybné," prohlásil po přistání šéfinženýr Rob Manning z Laboratoře proudového pohonu (JPL) NASA, která za misí stojí. "V tohle jsme skutečně doufali," dodal. Prohlásil také, že si velmi oddechl.

InSight, který ve 20:53 SEČ podle plánu dosedl na severní polokouli na planině Elysium v blízkosti rovníku, již poslal na Zemi první snímek z povrchu. Fotografie je ale neostrá, neboť čočka kamery byla ještě v ochranném pouzdře. Patrné jsou ale částečky prachu.

Letové středisko NASA uvedlo, že všechny systémy sondy po přistání pracují normálně.

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr