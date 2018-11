Manafort podle vyšetřovatele lhal FBI. Porušil dohodu, hrozí mu delší trest

Prokuratura v nových dokumentech pro soud uvedla, že poté, co se Manafort dohodl na spolupráci, spláchal federální zločin, když lhal o předmětech vyšetřování.

Manafort popírá, že by lhal. Jeho advokáti tvrdí, že věří, že poskytl pravdivé informace. Jak Mueller, tak Manafortovi obhájci se shodli, že není důvod odkládat jeho odsouzení a požádali soud o stanovení termínu pro stanovení rozsudku.

HUGE and similar to #Papadopoulos except #Manafort is a bigger fish so he has been less useful: #Mueller says Manafort lied after pleading guilty, should be sentenced immediately https://t.co/QH58kkoyps