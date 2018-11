Zvrat v kauze Manafort: Trumpův člověk lhal vyšetřovatelům FBI, dohoda je v troskách

Prokurátoři pracující pro Muellera v pondělí večer místního času (v noci na dnešek SEČ) federálnímu soudu ve Washingtonu předložili zprávu, ve které tvrdí, že se Manafort po uzavření dohody dopustil federálních zločinů tím, že v řadě záležitostí lhal FBI a Muellerovi. V čem konkrétně lhal ale neupřesnili.

Manafort dohodu s Muellerem uzavřel 14. září. V dokumentu je klauzule, ve které se Manafort zavazuje s vyšetřovateli plně, otevřeně a pravdivě spolupracovat. Pokud by jakoukoli část slibu porušil, dohoda se ruší, ale Manafortova přiznání k trestným činům, která v rámci ujednání učinil, zůstávají v platnosti.

Obhajoba ve zprávě pro soud trvá na tom, že od uzavření dohody se Manafort opakovaně sešel s vyšetřovateli, se kterými podle svých závazků spolupracoval. "Je přesvědčen, že poskytl pravdivé informace, a nesouhlasí s hodnocením vládních úřadů a s tím, že dohodu porušil," uvádějí Manafortovi obhájci.

HUGE and similar to #Papadopoulos except #Manafort is a bigger fish so he has been less useful: #Mueller says Manafort lied after pleading guilty, should be sentenced immediately https://t.co/QH58kkoyps