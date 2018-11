Brazílie na cestě k diktatuře? Bolsonaro dosadil do budoucí vlády už pátého vojáka

Carlos dos Santos Cruz v minulosti velel mírovým silám OSN na Haiti a v Demokratické republice Kongo. Některé Brazilce ovšem jmenování dalšího člena armády do vlády znepokojuje. Bývalý armádní důstojník Bolsonaro netají obdiv k vojenské diktatuře, která v zemi vládla v letech 1964-1985.

Budoucí prezident se pokusil obavy rozptýlit slibem, že se bude řídit ústavou, a korigoval některé ze svých extrémních pozic, jež po tři desítky let zastával jako federální poslanec. Politik například dříve řekl, že "chybou diktatury bylo, že mučila a nezabíjela" a o homosexualitě prohlásil, že "je důsledkem nedostatečného bití".

#Brazil's #Bolsonaro adds fifth military man to his cabinet - Gen Cruz to handle relations with Congress? https://t.co/I7d1bvcS2y pic.twitter.com/Qaw87xBj5B