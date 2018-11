Salmán je válečný zločinec? HRW žádá Argentinu o vyšetřování saúdského korunního prince

Saúdský korunní princ, který podle mnohých stojí za říjnovou vraždou novináře kritického vůči vládě v Rijádu, se koncem týdne v Buenos Aires zúčastní summitu skupiny G20. Právě při této příležitosti podala HRW podnět prokuratuře v Argentině. Její ústava totiž zakotvuje univerzální jurisdikci pro válečné zločiny a mučení, takže argentinské úřady mohou vyšetřovat a soudit takové zločiny bez ohledu na to, kde byly spáchány.

HRW se mimo jiné odvolává na zprávu CIA a tvrdí, že podle této zprávy "je velmi pravděpodobné", že vraždu novináře si osobně objednal korunní princ. Také list The Washington Post, pro který Chášukdží žijící od loňska v USA pracoval, napsal minulý týden, že CIA došla k těmto zjištěním. Rijád ale popírá, že by s vraždou měl cokoli společného přímo korunní princ.

