Exšéf Trumpovy kampaně Manafort se tajně scházel s Assangem

— Autor: ČTK

Bývalý šéf volebního štábu Donalda Trumpa Paul Manafort se v minulosti několikrát tajně sešel se spoluzakladatelem serveru WikiLeaks Julianem Assangem na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Jednal s ním také v době, kdy vstupoval do Trumpovy kampaně, a krátce předtím, než WikiLeaks zveřejnil e-maily demokratů. Napsal to dnes britský list The Guardian. Assange, který žije na ekvádorské ambasádě v Británii od roku 2012, informaci o kontaktech s Manafortem označil za falešnou zprávu.