Trump se v pátek na summitu G20 sejde s Putinem a Si Ťin-pchingem

Trump se podle Boltona v Buenos Aires, kde v pátek začíná dvoudenní summit G20, setká kromě Putina, Merkelové a Si Ťin-pchinga také s japonským premiérem Šinzóem Abem, tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a indickým premiérem Naréndrou Módím. Schůzku má šéf Bílého domu naplánovanou i s prezidentem hostitelské země Mauriciem Macrim.

Podle Boltona se Trump naopak nechystá sejít se saúdskoarabským princem Muhammadem bin Salmánem, který podle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) nařídil vraždu novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeová Sandersová nicméně nevyloučila, že se Trump s princem sejde neformálně.

Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow řekl, že existuje možnost, že by Trump mohl na pracovní večeři se svým čínským protějškem uzavřít obchodní dohodu. "Existuje možnost, že uzavřeme dohodu a on (Trump) je této možnosti otevřen," řekl Kudlow s tím, že si prezident klade několik podmínek, kterými jsou například ochrana duševního vlastnictví či odstranění obchodních bariér. Podle Kudlowa by se měli americký a čínský prezident sejít v sobotu večer, tedy na závěr summitu G20.

Mluvčí Bílého domu označila Trumpovu účast na summitu G20 v Argentině za příležitost upevnit vztahy s dalšími světovými lídry a podpořit globální hospodářský systém založený na "svobodném, spravedlivém a vzájemném obchodu".