Zvrácenost, zlo, špatní lidé. Nositel Nobelovy ceny tvrdě zaútočil

Argumentace v dobré víře

"Pravda, zpráva byla zveřejněna na černý pátek, očividně v naději, že se ztratí ve shonu," píše ekonom. Za dobrý signál považuje fakt, že se tak nestalo, byť zpráva v zásadě pouze detailně potvrzuje to, co každý, kdo sleduje klimatologii, ví - že změna klimatu představuje velkou hrozbu pro USA a některé její efekty již lze cítit.

Zpráva, která byla psána před nedávnou katastrofou v Kalifornii, například zdůrazňuje rostoucí riziko lesních požárů na jihozápadě Spojených států, přičemž důvodem, proč jsou stále větší a nebezpečnější, je globální oteplování, nikoliv neschopnost shrabat listí, poukazuje Krugman. Kritizuje, že Trumpova administrativa a její spojenci v Kongresu budou analýzu samozřejmě ignorovat, jelikož popírání klimatických změn navzdory všem důkazům se stalo klíčovým republikánským principem.

Podle profesora stojí za to pokusit se pochopit, proč se tak stalo, stejně jako čistou zvrácenost popírání klimatických změn. "Počkat, není zvrácenost příliš silný pojem? Nemohou lidé nesouhlasit s konvenčním poznáním, i když je toto poznání podpořeno drtivým vědeckým konsensem?" ptá se laureát Nobelovy ceny. Dané právo lidem přiznává, pokud však argumentují v dobré víře.

Popírači klimatických změn však téměř žádnou dobrou víru nechovají a popírání vědy kvůli finančním a politickým ziskům či uspokojení ega není v pořádku, zdůrazňuje ekonom. Dodává, že pokud nedbání vědeckých poznatků může mít hrozivé důsledky, pak je jejich popírání zvráceností.

Krugman odkazuje na knihu Efekt blázince od Michaela Manna, předního klimatologa, kterou doplnil karikaturami Tom Toles. Mann vysvětluje, že popírači klimatických změn jdou ve šlépějích dřívějších popíračů vědeckých zjištění, jejichž průkopníky byly tabákové firmy snažící se zpochybnit škodlivost kouření, uvádí profesor. Za šokující označuje skutečnost, že tyto firmy věděly již od 50. let, že kouření způsobuje rakovinu plic, ale utrácely velké sumy za posilování dojmu, že jde o velmi kontroverzní spojitost.

"Jinými slovy, uvědomovaly si, že jejich produkt zabíjí lidi, ale snažily se, aby veřejnost tento fakt nepochopila, a ony tak mohly dále vydělávat. To se rovná zvrácenosti, ne?" pokračuje odborník. Tvrdí, že popírání klimatických změn se této snaze v mnohém podobá, jelikož mást veřejnost se snaží především podniky s finančními zájmy - v tomto případě ty obchodující s fosilními palivy.

Rozsáhlé vědecké spiknutí

Každý z hrstky renomovaných vědců, kteří vyjadřují vůči změnám klimatu skepsi, podle Krugmana dostává velké finanční částky od uvedených firem či podezřelých fondů typu DonorsTrust, přičemž právě DonorsTrust dříve podporovala i Matthewa Whitakera, nového amerického ministra spravedlnosti.

Popírání klimatických změn oproti popírání škodlivosti kouření zakořenilo mnohem více v politických kruzích, a to natolik, že v praxi nelze být moderním republikánem a zároveň nezpochybňovat globální oteplování, nehovořit o jeho přirozených příčinách či netvrdit, že s ním nelze bojovat bez poškození ekonomiky, konstatuje nositel Nobelovy ceny. Dodává, že republikáni tak musí přijmout nebo přejít divoká prohlášení, že přesvědčivé důkazy o klimatické změně jsou podvodem připraveným rozsáhlým světovým vědeckým spiknutím.

"Proč by se s takovými věcmi někdo smířil? Hlavní odpovědí jsou stále peníze. Téměř všechny prominentní popírače klimatických změn dotuje (byznys) s fosilními palivy," vysvětluje ekonom. Připouští, že roli hraje i ideologie, protože ochrana životního prostředí si žádá vládní zásahy, tudíž rigidní ideologové volného trhu nechtějí věřit, že environmentální obavy jsou reálné. Dále je přítomný prvek "tvrďáctví", jelikož "skuteční chlapi" nějakou obnovitelnou energii nepotřebují, dodává profesor.

Uvedená motivace je podle Krugmana podstatná. Pokud by významní popírači klimatických změn nesouhlasili s vědci v dobré víře, byla by to sice ostuda, nikoliv hřích a na místě by bylo lepší vysvětlování, konstatuje akademik. Deklaruje, že popírání klimatických změn ovšem pramení z chamtivosti, oportunismu a egoismu a snaha zabránit akci z těchto důvodů již hříchem je. "Ve skutečnosti je to zvrácenost v rozsahu, vůči němuž je popírání rakovinotvornosti (kouření) triviální," dodává.

Kouření zabíjí lidi a tabákové společnosti, které se snažily mást veřejnost, představovaly zlo, ale klimatické změny zabíjejí celou lidskou civilizaci, tudíž matení veřejnosti v této otázce je zlem na zcela jiné úrovni, nebere si servítky laureát Nobelovy ceny. Pokládá řečnickou otázku, zda uvedení popírači vůbec mají děti.

"Aby bylo jasno, ačkoliv je Donald Trump předním příkladem zvrácenosti popírání klimatických změn, jde o otázku, v níž celá jeho strana již před lety přešla k temné straně," tvrdí Krugman. Deklaruje, že republikáni nezastávají pouze špatné myšlenky, ale stali se nevyhnutelně špatnými lidmi.