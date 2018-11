Senátní křeslo v Mississippi získala republikánka. VIDEO o popravách pobouřilo černochy

"Gratuluji senátorce Cindyi Hydeové-Smithové k jejímu velkému vítězství ve skvělém státě Mississippi. Všichni jsme na vás velice hrdí!" napsal Trump na twitteru. Prezident v kampani Hydeovou-Smithovou podporoval, v pondělí Mississippi krátce navštívili a ještě v úterý tweetem burcoval voliče, aby šli republikánské kandidátce odevzdat hlas.

Congratulations to Senator Cindy Hyde-Smith on your big WIN in the Great State of Mississippi. We are all very proud of you!